Предприниматели Нижнего Тагила продлили приём заявок на субсидии, гранты и микрозаймы

Такое постановление подписала Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева. 220 миллионов рублей на развитие малого и среднего бизнеса поступили в Нижний Тагил ещё в ноябре. Почти все деньги – федеральные. Тагильским бизнесменам предлагают получить компенсации за затраты на подключение к электроисточнику и участие в выставках. Также предлагают компенсировать лизинговые затраты. По этим статьям владельцам малого и среднего бизнеса можно получить до 500 тысяч рублей. Предлагают предпринимателям и микрокредиты, меньше чем за 18% процентов годовых, объясняет директор нижнетагильского муниципального фонда поддержки малого и среднего бизнеса Сергей Найдёнов. Из этих же средств выдают гранты начинающим бизнесменам, защитившим свои проекты по программе «Начни своё дело». Но пока из имеющихся средств удалось освоить лишь 40 миллионов рублей. 5 бизнесменов получили деньги за лизинг. И 78 тагильчан получили гранты за удачные и интересные бизнес-планы. А планировалось выдать не меньше 78 субсидий и более 300 грантов.