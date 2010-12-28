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Предприниматели Нижнего Тагила продлили приём заявок на субсидии, гранты и микрозаймы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприниматели Нижнего Тагила продлили приём заявок на субсидии, гранты и микрозаймы

28 декабря 2010, 16:49ОбществоАнка
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