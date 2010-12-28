Самые яркие события и герои 2010 года по версии TagilCity.ru

В январе пользователей сайта TagilCity.ru больше всего заинтересовалановость о пропаже студента НТГСПА Данила Ч. Утром 12 января студентвышел из общежития НТГСПА №1, чтобы пойти на экзамен, но до здания академиине дошел. Известно, что Данила нашли в начале марта в Верхотурье, сейчасстудент продолжат учебу.

В феврале случился пожар на горе Белой. Сгорел ресторан горнолыжного комплекса на горе Белой, однимиз первых об этом событии сообщил TagilCity.ru. Пожар произошел 14февраля, огонь распространился почти на 56 квадратных метров. Ресторанне был введен в эксплуатацию, поэтому никто из посетителей не пострадал. Канатные дороги, подъемники, трассы и инаяинфраструктура горнолыжного комплекса при пожаре также не были повреждены.

В марте после тестовых испытаний при приеме на службу в 12-й отряд спецназа скончался 28-милетний Артём Борисов.Он должен был выстоять 10-тиминутный спарринг с тремя опытными бойцами ине выдержал испытания. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.Из троих спецназовцев, после спарринга с которыми скончался Артём, наскамье подсудимых оказался только один. Но адвокат Борисова собираетсядобиваться наказания и для офицеров, организовавших испытание.

Вмарте и апреле на портале кипели страсти вокруг конкурса «Мисс ЖКХ»идиректора арт-холдинга «Diamond» Алены Ахмедовой. Пользователивысказывали сомнения в том, что девушки, участвующие в конкурсе «МиссЖКХ», действительно работают в сфере ЖКХ и не являются моделями.В апреле Алена Ахмедова дала эксклюзивное интервью TagilСity.ru, вкотором рассказала об отношении «Diamond» в конкурсу.

Майотмечен положительными новостями. Во-первых, порадовала доблестнаямилиция, задержавшая опасного убийцу из Башкирии.Во-вторых,в Нижнем Тагиле появился новый Памятник тагильчанам – Героям СоветскогоСоюза. Официальное открытие памятника состоялось накануне празднования65-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. Новый памятникрасположен по улице Победы.

Героемиюня, и не только в Нижнем Тагиле, стал школьник Денис Попов.31 мая вэфире телекомпании «Телекон» вышел репортаж о тагильском школьнике,якобы создавшем собственную операционную систему BolgenOS . Вдействительности ОС BolgenOS - это измененная версия известной системыUbuntu Linux.Тагильский школьник прославился на весь интернет. В итоге учитель мальчика по информатике лег вбольницу, а тележурналисты сняли еще один репортаж о BolgenOS и принеслисвои извинения за непроверенную информацию. Ноистория осталась в анналах интернета, в частности зафиксирована на сайтерусского интернет-фольклора Луркоморье.

Вразгар лета, в июле, наибольшей популярностью пользовались новости натему космоса: о солнечном затмении11 июля и о строительстве новогокосмодрома «Восточный». Такжеинтерес вызвал осьминог Пауль, предсказывавший результаты матчейЧемпионата мира по футболу.

Вавгусте произошла трагическая история с тройным убийством в Фондесоциального страхования. Недовольный суммой компенсации запроизводственную травму, инвалид Сергей Рудаков утром 24 августа убилдвух сотрудников тагильского Фонда социального страхования. После этогомужчина застрелился сам.Историяшокировала всю страну, комментарии к новостям, связанным с этим событием, появляются на сайтедо сих пор.

Другое важное событие августа – закрытие южного подъезда к Нижнему Тагилу на реконструкцию.15-го августа участок трассы от перекрестка Садоводов-Фестивальная до Старателя стал недоступен для движения. Проезд из города на Старатель, а также к ближайшим садам осуществлялся через Гальянку и по объездной.Открытие новой дороги состоялось в срок - 4-го ноября. Но работа над новой трассой на этом не закончилась. До конца года планировалось установить световые опоры, однако сделать этого администрация не успела. Также уже весной будут закончены тротуары, обеспечен безопасный переход в районе Руша. Тогда же на поверхность дороги нанесут контрольный слой.

В сентябре в городе произошла еще одна трагедия – под колесами маршрутки погиб 3-летний ребёнок. Было установлено, что накануне выезда водитель употреблял наркотики. Новость вызвала волну критического обсуждениятранспортной системы в городе.

В октябре Нижний Тагил оказался в центре внимания не только областных, но и федеральных СМИ. В октябре прошел суд над Егором Бычковым, руководителем тагильского фонда «Город без наркотиков». Первоначально прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила потребовала для Бычкова наказание в виде 12 лет лишения свободы, в итоге приговор был пересмотрен и тагильчанину былоназначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.В пересмотре приговора значительную роль сыграл широкий общественный резонанс, который вызвала история тагильского наркоборца, использующего насильственную методику реабилитации наркоманов.

В ноябре был принят исторический для Нижнего Тагила документ - третий в истории города генеральный план. Согласно документу, до 2030 года в Нижнем Тагиле появятся новые экологически чистые районы, будет построен новый деловой центра города, а в пойме реки Тагил появится развитая зона отдыха. Также стало известно, что городская администрация планирует заменить стеллу с шестеренками при въезде в Нижний Тагилна другой памятник или символ. На реализацию этого проекта заложено более 17-ти миллионов рублей.

Хитом декабря стала новость о «танках», расчищающих тагильские улицы. 21 декабря в ряде областных и федеральных СМИ появилась новость о том, что в Нижнем Тагиле улицы расчищают танки. В действительности улицы Вагонки расчищали две инженерные машины разграждения, внешне напоминающие танки. При этом машины работали в городе всего одну ночь - с 15-ого на 16-ое декабря.

Также в декабре на сайте бурно обсуждалась новость про открытие в Нижнем Тагиле «Макдональдса». Тагильчане рассуждали о качестве продуктов в ресторанах «Макдональдс» и вреде регулярных посещений заведений «фаст фуд». И все же многие выразили желание сходить в популярный ресторан в родном городе. Однако место и сроки появления ресторанов «Макдональдс» в Нижнем Тагиле пока неизвестны.

Таким был этот год в Нижнем Тагиле. Коллектив городского портала TagilCity.ru поздравляет посетителей с наступающими праздниками! Мы желаем вам больше хороших новостей и ярких событий в наступающем Новом году!