Сегодня иномарка сбила школьника на улице Пархоменко

ДТП произошло за 100 метров от кинотеатра «Красногвардеец» на КрасномКамне,рассказал TagilСity.ru начальник отдела органалитики ипропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгард. Машина сбила 10-летнегошкольника, когда он перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Мальчикполучил незначительные травмы, и после оказания медицинской помощиотправлен домой.