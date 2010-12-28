Сегодня иномарка сбила школьника на улице Пархоменко
28 декабря 2010, 14:35Общество
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Около 16.00 автомобиль «Субару» сбил школьника, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.
ДТП произошло за 100 метров от кинотеатра «Красногвардеец» на КрасномКамне,рассказал TagilСity.ru начальник отдела органалитики ипропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгард. Машина сбила 10-летнегошкольника, когда он перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Мальчикполучил незначительные травмы, и после оказания медицинской помощиотправлен домой.
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