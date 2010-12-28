СвЖД готово на треть профинансировать строительство магистрали Екатеринбург - Нижний Тагил

На создание аналогичной ветки через Каменск-Уральский до Челябинска компания планирует пустить не более 3% от общих затрат. Как сообщил «Уралинформбюро» начальник Свердловской железной дороги Владимир Супрун, проекты потребуют 19 и 22 миллиарда рублей инвестиций соответственно. «Кто будет их финансировать, пока сложно сказать. Если железная дорога возьмет все на себя, она понесет большие убытки. Регион и частные инвесторы тоже не должны остаться в стороне», - отметил Владимир Супрун.