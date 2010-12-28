В Нижнем Тагиле задержаны автомашины, перевозившие 5 тонн опасных веществ

Как сообщает пресс-служба УВД Нижнего Тагила, 18 декабря в районе Гальяно-Горбуновского массива сотрудники ГИБДДостановили для проверки две грузовые автомашины с яркими эмблемами ЗАО«АВТ-Уралсервис» города Качканар. При досмотре было установлено, чтоавтомобиль «Скания» перевозил 5 тонн вещества нитронит,которое само посебе взрывчатым не является, но в этой же автомашине имелосьоборудование для перевозки катеров .

В автомашине«Форд-Транзит» 148 килограммов взрывчатых веществ перевозились вместе синициирующими средствами, что категорически запрещено правилами техникибезопасности. Кроме того, маршрут следования автомашин не был согласованс контролирующими организациями, а охрану транспорта осуществлялисотрудники частного охранного предприятия, не имеющие на это никакогоправа. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, охрануподобных грузов должны осуществлять только государственные структуры.

Также выяснилось, что уводителя автомашины «Скания» закончился срокдопуска к перевозке опасногогруза такого класса.Груз предназначался для проведения буро-взрывных работ на территорииНижнего Тагила. Причем и здесь не обошлось без нарушений. Принимающеепредприятие имело право на осуществление подобных работ только натерритории Пригородного района, а лицензия на проведение взрывных работна территории города отсутствовала.