В Нижнем Тагиле зарплата на НТМК вырастет на 15%
Металлурги Нижнетагильского металлургического комбината единогласно приняли Коллективный договор на 2011-2012 годы.
Он предусматривает рост заработной платы работников на 15%. При этом определены условия изменения роста заработной платы в зависимости от эффективности производства. Сохранены льготы по оплате за содержание детей в дошкольных учреждениях Нижнего Тагила, предусмотрены выплаты сотрудницам при рождении детей и по уходу за ребенком до 3 лет. Увеличена дотация металлургам за горячее питание, продолжится финансирование программ поддержки молодых сотрудников и ветеранов комбината.
«Евраз» в 2011 году сохранит систему страхования работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также будет развивать программу добровольного медицинского семейного страхования, по условиям которой часть взносов оплачивает комбинат. По итогам 2010 года выполнены все условия Коллективного договора, отметили в департаменте по связям со СМИ Евраза.
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