В Нижнем Тагиле зарплата на НТМК вырастет на 15%

Он предусматривает рост заработной платы работников на 15%. При этом определены условия изменения роста заработной платы в зависимости от эффективности производства. Сохранены льготы по оплате за содержание детей в дошкольных учреждениях Нижнего Тагила, предусмотрены выплаты сотрудницам при рождении детей и по уходу за ребенком до 3 лет. Увеличена дотация металлургам за горячее питание, продолжится финансирование программ поддержки молодых сотрудников и ветеранов комбината.