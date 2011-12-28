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31 декабря в Свердловской области начнут действовать льготы на проезд в электричках
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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31 декабря в Свердловской области начнут действовать льготы на проезд в электричках

28 декабря 2011, 15:58ОбществоВалерия Лошкарева
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