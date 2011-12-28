31 декабря в Свердловской области начнут действовать льготы на проезд в электричках

Напомним, губернатор Александр Мишарин потребовал ввести более гибкую систему тарификации проезда в пригородных поездах в области, в том числе внедряя льготные поезда и специальные билеты для различных категорий граждан.

К примеру, уже начала действовать новая льгота «Дачник», суть которой заключается в том, что пассажиры, покупающие билет сразу «туда» и «обратно» до нетарифных станций без стационарных касс – а они, как правило, расположены около дачных кооперативов и садовых товариществ – получают скидку на обратный билет в размере 50 процентов от его стоимости.

Во исполнение соглашения губернатора Александра Мишарина с начальником Свердловской железной дороги Алексеем Мироновым по содействию в организации семейного отдыха было принято решение с 31 декабря 2011 года по 31 марта 2012 года провести акцию «Скидка в выходные и праздничные дни».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Геннадия Маренкова, губернатор поручил развивать этот сегмент пассажирских перевозок, что и было сделано. Он пояснил, что при приобретении на поездку в выходные и праздничные дни проездного билета «туда и обратно» на любой маршрут от любой станции в границах Свердловской области, начиная с 31 декабря, жители получат скидку в 50 процентов от стоимости обратного билета за исключением поездов повышенной комфортности и городского электропоезда.

Срок окончания этой акции, 31 марта, весьма условный. Поскольку все зависит от того, как пассажиры будут пользоваться этим тарифом. Если он зарекомендует себя так же хорошо, как и «Дачник», то он тоже станет ежегодным отметил министр.

Генеральный директор Свердловской пригородной компании Дмитрий Логинов выразил уверенность, что стартующая акция выходного и праздничного дня будет пользоваться спросом.

Безусловно, она ориентирована на семейный и активный отдых, особенно в новогодние праздники. Для этого она и создавалась. В это время она позволяет людям дешевле съездить на елку, выехать отдохнуть на горнолыжные комплексы, в дома отдыха, навестить родственников. А лучшим свидетельством успешности акции станет рост пассажиропотока подчеркнул он.