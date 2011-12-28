96 колумбийских полицейских одновременно сыграли свадьбу
28 декабря 2011, 09:05ОбществоАлександра Логинова
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Необычная массовая свадьба состоялась в колумбийском городе Богота. Здесь обвенчались со своими возлюбленными одновременно 96 полицейских.
Массовое венчание полицейских происходит в Боготе ежегодно. Как правило,на такие церемонии женихи надевают одинаковые полицейские мундиры, аневесты облачаются в подвенечные платья всевозможных цветов и силуэтов.
Неоспоримыми преимуществами масштабной свадьбы являются неповторимаяатмосфера единения и отличная возможность сэкономить семейный бюджет –свадебные торжества, включая праздничный банкет, декор и наряды,полностью финансируются колумбийской национальной полицией.
© По материалам открытых интернет-источников
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