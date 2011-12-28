Что не стоит покупать на Новый год

Магазины и ярмарки заполнены, в основном, китайскими новогоднимиукрашениями. Многие из них дешевые и опасные. Комплект пластиковыхигрушек может быть украшен тканевыми лентами и бусинами, посаженнымина токсичный клей, а отвалившаяся бусинка запросто может оказатьсяу ребенка в носу или ухе. Если краска с елочного шарика слезает, братьего не стоит. Плохая краска может выделять даже ртуть.