Что не стоит покупать на Новый год
Как сделать правильный выбор, если, по мнению экспертов, каждая пятая игрушка или новогодний костюм могут нанести непоправимый вред нашему здоровью, советует «Мир новостей».
Магазины и ярмарки заполнены, в основном, китайскими новогоднимиукрашениями. Многие из них дешевые и опасные. Комплект пластиковыхигрушек может быть украшен тканевыми лентами и бусинами, посаженнымина токсичный клей, а отвалившаяся бусинка запросто может оказатьсяу ребенка в носу или ухе. Если краска с елочного шарика слезает, братьего не стоит. Плохая краска может выделять даже ртуть.
Самымиэкологически чистыми считаются стеклянные игрушки. Но, покупая комплект,посмотрите, есть ли отметка изготовителя и инструкция на русском языке.В противном случае можно нарваться на кустарный товар.
Гирляндыкитайского производства могут сгореть за секунду, причем вместе с елкой.Поэтому стоит приобретать светотехнику отечественного производстваот зарекомендовавших себя фирм.