Дед Мороз и Снегурочка поздравили шахтеров ВГОКа

Как сообщает Департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, в течение 2011 годагорняки прошли 79 километров скважин, которые в дальнейшемиспользовались для производства массовых технологических взрывов.Качественная работа буровиков обеспечила стабильную добычу руды в 2011году и стала залогом выполнения плана в 2012 г. Бурение выполнялось впяти рудных блоках горизонтов минус 240-го, минус 180-го, минус 120-гометров.

По традиции горняков передового участка у клети встречали Дед Мороз иСнегурочка, которые поздравили шахтеров с досрочной встречейпроизводственного Нового года. На участке зажгли символическую елочку.

На буровом участке шахты «Естюнинская» трудится 25 человек, ежедневно втечение года каждый из машинистов буровой установки перевыполняетплановые показатели почти на 15 %.