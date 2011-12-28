Для молодежи Нижнего Тагила вчера был устроен бал

С успешным завершением 2011 года и наступающим 2012 годом участников бала поздравили заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам Валерий Суров, секретарь политсовета Нижнетагильского местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Александр Маслов, начальник управления по делам молодежи Дмитрий Язовских.

По итогам работы за год Благодарственными письмами Главы города и памятными подарками были награждены лучшие представители студенческой, работающей молодежи, молодежных общественных объединений нашего города, специалисты, работающие с молодежью.

Новогодние поздравления прозвучали в этот вечер сразу от нескольких Дедов Морозов и Снегурочек – участников конкурса «Добрые игры зимы». Весь вечер радовали присутствующих своими выступлениями творческие коллективы Дворца молодежи.