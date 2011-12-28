ФАС оштрафовала Лукойл на 609 миллионов рублей
28 декабря 2011, 18:18ОбществоВалерия Лошкарева
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Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала ОАО «ЛУКОЙЛ» на 609 миллионов рублей.
Штраф назначен в рамках «третьей волны» антимонопольных дел в отношении вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Это уже четвертая оштрафованная компания из пяти, признанных виновными в завышении цен на топливо в 2011 году
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