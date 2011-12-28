Гаишники не смогут проверять у водителей талон техосмотра с 1 января
Сотрудники ГИБДД с 1 января 2012 года не будут проверять у водителей наличие талона техосмотра, сообщил РИА «Новости» первый заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Швецов.
Он пояснил, что соответствующий пункт исключен из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Следовательно, оштрафовать или как-то иначе наказать водителя за отсутствие техосмотра сотрудники ГАИ теперь не могут. Поэтому смысла проверять наличие талона уже нет. Раньше за это нарушение было довольно суровое наказание – штраф 2,5 тыс., отстранение от управления автомобилем и задержание транспортного средства.
«Контролировать, прошел автомобиль техосмотр или нет, теперь будут страховщики, так как талон ТО необходим при заключении договора о выдаче полиса ОСАГО», – отметил Швецов.
Кроме того, с 1 января начнет работать единая автоматизированная информационная система технического осмотра (ЕАИСТО), в которую будут заноситься все данные о прохождении техосмотра автомобилями. В ней будут содержаться и постоянно обновляться сведения об операторах технического осмотра, прошедших его транспортных средствах, выданных и утраченных талонах техосмотра. Пользоваться данными, которые будут содержаться в базе, смогут путем удаленного доступа сотрудники органов внутренних дел и страхового сообщества. Сведения из ЕАИСТО будут являться основанием для рассмотрения вопроса страховыми компаниями о заключении договора ОСАГО.
«В связи с этим не исключено, что в будущем талоны техосмотра вообще перестанут выдавать, так как особого смысла в них не будет, – отметил замглавы ГАИ. – Единственное, для чего он нужен – оформлениие полиса ОСАГО, но в данном случае страховщики смогут по базе проверить, проходил ли конкретный автомобиль техосмотр или нет, а затем на основании этой информации принимать решение».
Однако, подчеркнул Швецов, транспортные средства, которые обязаны проходить ТО дважды в год (такси, автобусы, машины, предназначенные для перевозки особо опасных грузов), будут обязаны иметь талон техосмотра. И его наличие обязательно будут контролировать на дороге сотрудники ГИБДД.
Алексей Гусев
Фото: ria.ru