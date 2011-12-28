Гаишники не смогут проверять у водителей талон техосмотра с 1 января

Он пояснил, что соответствующий пункт исключен из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Следовательно, оштрафовать или как-то иначе наказать водителя за отсутствие техосмотра сотрудники ГАИ теперь не могут. Поэтому смысла проверять наличие талона уже нет. Раньше за это нарушение было довольно суровое наказание – штраф 2,5 тыс., отстранение от управления автомобилем и задержание транспортного средства.

«Контролировать, прошел автомобиль техосмотр или нет, теперь будут страховщики, так как талон ТО необходим при заключении договора о выдаче полиса ОСАГО», – отметил Швецов.

Кроме того, с 1 января начнет работать единая автоматизированная информационная система технического осмотра (ЕАИСТО), в которую будут заноситься все данные о прохождении техосмотра автомобилями. В ней будут содержаться и постоянно обновляться сведения об операторах технического осмотра, прошедших его транспортных средствах, выданных и утраченных талонах техосмотра. Пользоваться данными, которые будут содержаться в базе, смогут путем удаленного доступа сотрудники органов внутренних дел и страхового сообщества. Сведения из ЕАИСТО будут являться основанием для рассмотрения вопроса страховыми компаниями о заключении договора ОСАГО.

«В связи с этим не исключено, что в будущем талоны техосмотра вообще перестанут выдавать, так как особого смысла в них не будет, – отметил замглавы ГАИ. – Единственное, для чего он нужен – оформлениие полиса ОСАГО, но в данном случае страховщики смогут по базе проверить, проходил ли конкретный автомобиль техосмотр или нет, а затем на основании этой информации принимать решение».

Однако, подчеркнул Швецов, транспортные средства, которые обязаны проходить ТО дважды в год (такси, автобусы, машины, предназначенные для перевозки особо опасных грузов), будут обязаны иметь талон техосмотра. И его наличие обязательно будут контролировать на дороге сотрудники ГИБДД.

Алексей Гусев