Гибридный спорткар BMW i8 сфотографировали шпионы
Издание Autoblog опубликовало шпионские фотографии ходового тестового прототипа гибридного спорткара BMW i8, построенного по мотивам одноименного концепт-кара, который дебютировал в сентябре текущего года на моторшоу во Франкфурте. Помимо шоу, машину можно увидеть в новом фильме с Томом Крузом Миссия невыполнима: Протокол Фантом - и вот революционное авто прорвалось в реальную жизнь.
Концептуальный спорткар BMW i8, обладающий посадочной формулой 2+2, построен на алюминиевом шасси и имеет кузовные панели, изготовленные из армированного углеволокном пластика. В движение машина приводится гибридной силовой установкой, состоящей из 220-сильного трехцилиндрового бензинового турбомотора объемом 1,5 литра, электродвигателя мощностью 170 лошадиных сил и комплекта литий-ионных аккумуляторов.
Судя по снимкам, кузовные панели машины немного отличаются от использовавшихся на прототипе, поэтому вполне вероятно, что автопроизводитель тестирует один из первых экземпляров i8, приближенных к серийному образцу, отмечает Motor.ru.
По данным BMW, прототип i8 способен ускоряться до сотни за 4,6 секунды, а максимальная скорость спорткара ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. В серию новинка будет запущена в 2014 году.
Фото: Autoblog.com