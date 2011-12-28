Гибридный спорткар BMW i8 сфотографировали шпионы

Концептуальный спорткар BMW i8, обладающий посадочной формулой 2+2, построен на алюминиевом шасси и имеет кузовные панели, изготовленные из армированного углеволокном пластика. В движение машина приводится гибридной силовой установкой, состоящей из 220-сильного трехцилиндрового бензинового турбомотора объемом 1,5 литра, электродвигателя мощностью 170 лошадиных сил и комплекта литий-ионных аккумуляторов.

Судя по снимкам, кузовные панели машины немного отличаются от использовавшихся на прототипе, поэтому вполне вероятно, что автопроизводитель тестирует один из первых экземпляров i8, приближенных к серийному образцу, отмечает Motor.ru.

По данным BMW, прототип i8 способен ускоряться до сотни за 4,6 секунды, а максимальная скорость спорткара ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. В серию новинка будет запущена в 2014 году.