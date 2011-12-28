«Индекс оливье» повысился на 17 процентов
28 декабря 2011, 12:04ОбществоВалерия Лошкарева
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К новогоднему столу ставший уже национальным салат подорожал, причем существенно.
Напомним: в августе мы решили возобновить наблюдения за потребительскими ценами с помощью «индекса оливье». Цены всегда замеряются в одном из супермаркетов крупной торговой сети в Москве. В нашем случае мы рассчитываем стоимость 1,2 килограмма салата.
В декабре по сравнению с ноябрем наш индекс поднялся почти на 17% - повышение неслыханное. И виной тому - мясо, яйца и картофель.
Первое подорожало на 70 рублей за килограмм. С яйцами и картофелем история особая: цены растут вместе со спросом. Несмотря на то что объем поставок в преддверии Нового года существенно возрастает, дешевые продукты на полках все равно кончаются быстрее.
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