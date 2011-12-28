«Индекс оливье» повысился на 17 процентов

Напомним: в августе мы решили возобновить наблюдения за потребительскими ценами с помощью «индекса оливье». Цены всегда замеряются в одном из супермаркетов крупной торговой сети в Москве. В нашем случае мы рассчитываем стоимость 1,2 килограмма салата.

В декабре по сравнению с ноябрем наш индекс поднялся почти на 17% - повышение неслыханное. И виной тому - мясо, яйца и картофель.