Как правильно выбрать пиротехнику

Проверка проводилась во всех районах города. Точек продажи пиротехникив Нижнем Тагиле мало, в основном остались только специализированныемагазины. Все они прошли проверку успешно, сообщила TagilСity.ru ТатьянаГладкова, ведущий специалист-эксперт нижнетагильского Роспотребнадзора.

И все же, покупая фейерверк, не лишним будет проявить внимательность.

Преждевсего покупатель должен обратить внимание на наличие инструкциипо применению. На товаре должны быть обязательно указаны информацияоб изготовителе и срок годности товара. В этом году в результатепроверок было изъято 26 «летающих фейерверков», к которым прилагаласьтолько инструкция.

Срок годности тоже не всегда внушает доверия.В ходе проверок в этом году сотрудники ведомств обнаружили изделиясо сроком годности до 1 января 2012 года. Изъять эту продукцию невозможно —на момент продажи она еще не просрочена. В этом случае сам потребитель решает,приобретать ли такое изделие.

Помимо этого, на всех товарах должнабыть надпись «Соответствует техрегламенту». Техрегламент «О безопасностипиротехнических изделий» был принят летом 2011 года.

Покупательтакже имеет право попросить сертификат на товар, и продавец обязан егопредоставить, не ссылаясь на то, что документы хранятся в офисе,бухгалтерии или у директора.

Недавно прозвучало предложение о полномзапрете на розничную продажу пиротехнических изделий. Уполномоченныйпо правам ребенка при Президенте РФ Павел Астахов считает, что такаямера необходима, чтобы избежать детского травматизма при использованиипиротехники в период новогодних праздников. В Нижнем Тагиле таких ЧПс детьми не случалось, сообщил нам помощник прокурора Ленинского районаИлья Григорьев.

И все же, используя пиротехнику, помните о простыхправилах. Фейерверки и петарды запрещено использовать на крышах домов,в помещениях, на балконах и в местах массового скопления людей.