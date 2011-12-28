Как встретить Новый год без огорчений
Газета «РБК daily» выяснила, как не впасть в новогоднюю депрессию и избежать плохого самочувствия в праздники.
Врачи предупреждают о возможных опасностях и дают рекомендации. Чтобыянварские каникулы принесли не разочарование, а позитив и новые силы,главный совет — это не отмечать Новый год как в последний раз.Конечно же, многие склонны расслабляться во время праздников. И все-такиважно знать меру, прислушиваться к своему организму и старатьсяне забывать о своих болячках, если они есть.
С алкоголем всеболее-менее очевидно, с едой же ситуация сложнее: интоксикациии похмелья здесь нет, зато есть продукты, которые при определенныхзаболеваниях противопоказаны. По словам американских медиков, именнов зимние праздники наблюдается пик инфарктов, в результате чего на 5%подскакивает количество смертей от них. И основная причина печальнойстатистики как раз в нездоровой диете.
Другая распространеннаяпроблема — когда люди перед Новым годом и в сами праздники нередкочувствуют себя не в своей тарелке, испытывают не те эмоции, которыехотелось бы, и ничего поделать с этим не могут. Врачи рекомендуютустановить приоритетные цели и желания. Чтобы достижения радовали,качество, количество и очередность этих желаний должны быть осознаныи выстроены в мыслях. Цель должна быть более значимой, тогда и настоящаярадость от ее достижения непременно последует.