Как встретить Новый год без огорчений

Врачи предупреждают о возможных опасностях и дают рекомендации. Чтобыянварские каникулы принесли не разочарование, а позитив и новые силы,главный совет — это не отмечать Новый год как в последний раз.Конечно же, многие склонны расслабляться во время праздников. И все-такиважно знать меру, прислушиваться к своему организму и старатьсяне забывать о своих болячках, если они есть.

С алкоголем всеболее-менее очевидно, с едой же ситуация сложнее: интоксикациии похмелья здесь нет, зато есть продукты, которые при определенныхзаболеваниях противопоказаны. По словам американских медиков, именнов зимние праздники наблюдается пик инфарктов, в результате чего на 5%подскакивает количество смертей от них. И основная причина печальнойстатистики как раз в нездоровой диете.