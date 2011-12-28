Москва станет в 2,5 раза больше

117 голосов «за» и ни одного против или воздержавшегося – таков итограссмотрения в Совете Федерации Соглашения об изменении границ междугородом Федерального значения Москвой и Московской областью.

Увеличение площади Москвы пройдет за счет территорий Московской области,ограниченных Киевским и Варшавским шоссе. Новые земли столицы на югебудут граничить с Калужской областью. Таким образом, к территории Москвыотходят Климовск, Троицк, Щербинка и ряд других населенных пунктов.Всего в состав Москвы будут включены 21 муниципальное образование, в томчисле два городских округа, 19 городских и сельских поселений.

На присоединенной территории планируется построить 60 млн кв. м жилья и45 млн кв. м коммерческой недвижимости. Также на новые территории будетперенесена часть федеральных государственных учреждений, находящихсясейчас в центре Москвы, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Строительство новой офисной недвижимости значительно увеличит количество предложений для арендаторов. Таким образом, сдать офис в Москве станет немного труднее, и организациям, сдающим в аренду коммерческую недвижимость, придется снизить цены на свои услуги.