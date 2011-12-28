На смену Suzuki Jimny спешит новый кроссовер

В преддверии выставки в столице Индии на официальном сайте Maruti Suzuki появились первые тизеры будущего сменщика Jimny. Судя по изображениям, концептуальный паркетник унаследует от текущей версии автомобиля фирменную радиаторную решетку с пятью прорезями, получит светодиодную головную оптику, напоминающую глаза роботов из фантастических фильмов, а также L-образные задние фонари с LED-секциями.

Техническое оснащение машины держится в секрете. Нынешнее поколение бюджетного паркетника выпускается с тремя бензиновыми моторами и одним дизельным агрегатом фирмы Renault. Как пишет издания Indianautosblog, серийная версия шоу-кара Maruti Suzuki появится на рынке в течение двух ближайших лет.