Почему загрязнители окружающей среды в Нижнем Тагиле не боятся ни «синих», ни «зеленых»

Беспрецедентный для Нижнего Тагила судебный процесс инициировалнижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор, пишет «Уральский рабочий». Крупноеметаллургическое предприятие ежегодно выбрасывает в атмосферу более 66тыс. тонн таких загрязняющих веществ как сульфат железа, аммиак,бензапирен и других, но до сих пор не имеет проекта санитарно-защитнойзоны.

На протяжении нескольких лет мы слышим от руководства НТМК лишьобещания заняться организацией защитного барьера. Мы направили иск вТагилстроевский суд, который удовлетворил его. За невыполнение судебногорешения к установленному сроку ответчикам грозит уголовнаяответственность комментирует нижнетагильский природоохранныйпрокурор Василий Калинин.

К сожалению, в последнее время на экологию обращается слишком маловнимания, хотя именно в Нижнем Тагиле зарождалось движение «зеленых» наУрале.

Общественный контроль сегодня выглядит так. Члены организацииинформируют отдел экологии и природопользования администрации города обувиденных стихийных свалках мусора, и отдел может составить протокол обадминистративном правонарушении, наказать таким образом нерях, если техудастся разыскать. Муниципального экологического контроля согласно ФЗ131 (об общих принципах организации местного самоуправления) теперь нет.Количество проверок ограничено, причем об их проведении предприятиядолжны быть заранее предупреждены. Чтобы подготовились.

20 лет назад мы еще могли требовать отчеты от предприятий о состоянииокружающей среды. Теперь только Росстат нас информирует о выбросах вредных веществ, апроверяющим от администрации на предприятия доступа нет. Нижний Тагилпо-прежнему входит в число 13 городов, неблагополучных по экологии. Ноесть план основных мероприятий по оздоровлению окружающей среды иреабилитации населения на период с 2011 по 2013 годы, он подкрепленфинансированием, причем большая часть денег — это средства предприятий говорит заведующая отделом экологии иприродопользования администрации Нижнего Тагила Ангелина Савина.

Информацию администрации НТМК, ВГОК, «Уралхимпласт» и другие предприятиямогут с готовностью дополнить цифрами снижения вредных выбросов благодаря проводимым мероприятиям по охране окружающей среды. Новой вгороде, зарегистрированной Минюстом региональной общественнойорганизации Свердловской области «Экоправо» действительность видитсяиначе. Вот что рассказали корреспонденту «УР» председатель правленияТамара Жигулина, Ирина Сальникова (обе женщины работают аудиторами водной из фирм) и экономист по специальности Владимир Мухаметдинов.

В 2009 году несмотря на экономический кризис и сокращение производстваэкологическая обстановка в городе ухудшилась. Мы собрали подписиобеспокоенных горожан и обратились в местное отделение Роспотребнадзора,в администрацию города, в городскую Думу и в природоохраннуюпрокуратуру. Получили ответы. Из администрации — о снижении выбросовблагодаря большой природоохранной работе предприятий, о благоприятныхперспективах в связи с этим для развития туризма в Нижнем Тагиле.Куршевель отдыхает! Роспотребнадзор прислал невнятную отписку.Природоохранная прокуратура направила копию обращения в Росгидромет. Егоспециалисты подтвердили наши предположения. По данным приборовРосгидромета предельно допустимые концентрации вредных выбросов ватмосферу над городом были превышены почти в два раза. А по отчетампредприятий ПДК в норме. Но мы, аудиторы, имеем дело с разнойотчетностью и знаем, как ее стараются приукрасить рассказывают члены организации «Экоправо».

Когда стало известно о создании на территории«Уралхипласта» химического кластера, строительстве завода попроизводству метанола, общественники решили, что необходимы публичные слушания по этому проекту. Собрав необходимое для их проведения количество подписейпротестующих горожан (даже превысив его) направили обращение в городскуюДуму. Там признали обращение неправильно оформленным.

Местные власти не проявили заинтересованности в публичном обсуждениитагильчанами проекта Большой химии, считают активисты «Экоправа». Может,оттого что проект создания химического парка включен в комплексныйинвестиционный план развития экономики моногорода? Объекты, вошедшие вэтот план, поддержанный на федеральном уровне, как бы априори не должнывызывать сомнений: их появление на территории Нижнего Тагила принесетдоходы в казну города и улучшение качества жизни населения.

Что мы знаем о госэкспертизе проекта завода метанола кромеположительного ее заключения? Почему не можем получить полную информациюо проведенных на лабораторной базе исследованиях? Интересно было быпознакомиться и с рекомендациями по эксплуатации производства метанола.Увы. Но опираться только на базу данных самого предприятия«Уралхимпласт» — смешно! Кто и как просчитал предельно допустимыенагрузки на окружающую город среду от появления новых промышленныхмощностей? Есть такое понятие — «экологический пузырь», и его объемынебезграничны. Полноты информации, подкрепленной точными расчетами, —вот чего добиваются общественники-экологи, и я их в этом поддерживаюговорит профессор Светлана Гомжина, профессор института естествознанияНижнетагильской государственной социально-педагогической академии.

Есть разные мнения о тагильских «зеленых» начала нового века: одниназывают их застенчивыми, к активным действиям не способными.«Экоправо», наоборот, считают политизированной, не иначе как передвыборами созданной организацией.

Нас не прочь принять под свое крыло некоторые политические партии. Нам этого не надо! Все, чего хотим — жить в городе, не опасаясь заздоровье свое и своих детей, дышать чистым воздухом. И действуем врамках природоохранного законодательства, закона об общественныхорганизациях. Вывести Нижний Тагил из экологического неблагополучия —вот политика наша и наших сторонниковотметили в разговоре с корреспондентом «УР» Тамара Жигулина со товарищи.