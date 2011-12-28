Реформа МВД в цифрах и фактах

С 2012 года обновляется структура денежного довольствия сотрудников МВДРоссии.Одновременно со значительным ростом оклада сокращаетсяколичество и оптимизируются размеры дополнительных выплат. Их удельныйвес в составе денежного довольствия не превысит 50 %. В среднем денежноедовольствие должно увеличиться в 2 раза.

До 3 миллионов рублейувеличиваются размеры выплат в случае гибели сотрудника. Законодательновводится новый механизм расчета пенсий сотрудников, который позволяет сянваря 2012 года повысить ее размеры в среднем в 1,6 раза.

Всесотрудники полиции прошли для назначения на должности внеочереднуюаттестацию - всего 875,3 тысяч человек. 5,6 тысяч из них не былирекомендованы для дальнейшего прохождения службы.

По итогамработы Комиссии при Президенте РФ 334 кандидата рекомендованы дляназначения на должности высшего начальствующего состава, а 147 -освобождены от занимаемых должностей.

Численность сотрудниковсокращена на 20%, или 227 тысяч человек. В связи с такими серьезнымикадровыми изменениями Министерством реализуется целый комплекс мер потрудоустройству. Всего за помощью обратилось 38,5 тысяч человек из числаувольняемых со службы. 29,8 тысяч из них было трудоустроено.

В результате реформы количество территориальных органов МВД РФ на районном уровне уменьшилось почти на 40%.

Врамках реформы были скорректированы планы набора на обучение вобразовательные учреждения МВД России. В 2011 году прием составил 4,2тысячи человек, тогда как в предыдущем году - 9,6 тысяч.

Ноглавное новшество действующего законодательства - с будущего годафинансирование полиции будет полностью осуществляться за счет средствфедерального бюджета, регионы и муниципалитеты эту финансовую нагрузкунести не будут.

В федеральном бюджете предусмотрено выеделение287,7 млрд. рублей на реформирование денежного довольствия, 6,1 млрд.рублей - на создание специализированного жилого фонда и 4,88 млрд.рублей - на единовременные социальные выплаты сотрудникам дляприобретения или строительства жилья. В целом бюджет полиции в 2012 годупо разным статьям расходов превысит триллион рублей.