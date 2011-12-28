Сегодня воспитанники детских домов Нижнего Тагила собрались на губернаторской елке в Екатеринбурге

Вообще на елке собрались представители от 18 учреждений, среди которых – дети из Нижнего Тагила, Тавды, Пелыма, Серова, Нижней туры, Буланаша. Юных свердловчан поздравил от себя и от имени Александра Мишарина исполняющий обязанности губернатора Анатолий Гредин.

Всего благотворительные губернаторские елки, а их будет около полутора десятков, соберут 2408 ребят со всей области. На них побывают воспитанники детдомов, победители школьных олимпиад и дети погибших участников боевых действий.