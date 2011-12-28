Сегодня воспитанники детских домов Нижнего Тагила собрались на губернаторской елке в Екатеринбурге
28 декабря 2011, 13:05Общество
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28 декабря в Екатеринбурге проходит первая благотворительная губернаторская елка. На нее съехались 170 детей из детских домов и школ-интернатов Свердловской области.
Вообще на елке собрались представители от 18 учреждений, среди которых – дети из Нижнего Тагила, Тавды, Пелыма, Серова, Нижней туры, Буланаша. Юных свердловчан поздравил от себя и от имени Александра Мишарина исполняющий обязанности губернатора Анатолий Гредин.
Всего благотворительные губернаторские елки, а их будет около полутора десятков, соберут 2408 ребят со всей области. На них побывают воспитанники детдомов, победители школьных олимпиад и дети погибших участников боевых действий.
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