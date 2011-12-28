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В 2011 году ЕВРАЗ вложил в техническую модернизацию уральских предприятий 14, 5 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2011 году ЕВРАЗ вложил в техническую модернизацию уральских предприятий 14, 5 млрд рублей

28 декабря 2011, 08:58Общество
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