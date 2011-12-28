В 2011 году ЕВРАЗ вложил в техническую модернизацию уральских предприятий 14, 5 млрд рублей

Как сообщает Департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, в 2011 годупродолжалось техническое перевооружение производственных мощностей. НаЕВРАЗ ВГОК было проведено масштабное обновление техники и оборудования вшахтах. В течение года было приобретено порядка 90 новых вагонеток, 5электровозов, порядка 30 скреперных лебедок, и около 15 станков длябурения выработок, 2 машины для погрузки и транспортировки руды.

На ЕВРАЗ НТМК были реализованы несколько масштабных проектов: запущенаустановка печь-ковш № 4 в конвертерном цехе, начаты пуско-наладочныеработы нового оборудования в рельсобалочном цехе, монтируетсяоборудование в рамках проекта по переводу доменных печей на пылеугольноетопливо.

Суммарные инвестиции в техническую модернизацию и ремонты уральскихпредприятий ЕВРАЗа составили в 2011 году 14, 5 миллиарда рублей.

Особое внимание на всех уральских предприятиях ЕВРАЗа было уделенореализации проекта по повышению промышленной безопасности и охранеокружающей среды как стратегически важным для компании, отмечаетДепартамент.

В течение года велась активная работа по внедрению стандартовпромышленной безопасности на всех объектах. В частности, на всех шахтахЕВРАЗ ВГОКа в 2011 году начала действовать система аварийного оповещенияи индивидуального вызова.

Реализуя стратегию роста, ЕВРАЗ НТМК начал освоение 27 новых типовпродукции для железнодорожного транспорта. Большая работа проведена посертификации железнодорожных колес на зарубежных рынках.

Одним из центральных событий года стало 290-летие ЕВРАЗ ВГОК. В рамкахюбилейного года предприятие реализовало ряд важных мероприятий посозданию безопасных условий труда и охране окружающей среды, а такжепроекты, направленные на повышение эффективности производства.