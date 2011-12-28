В Нижнем Тагиле идет долгожданный снегопад

Специалисты уже называют этот декабрь на Среднем Урале аномальным, ведь, по данным главного синоптика Свердловского Гидрометцентра Галины Шепоренко, выпало лишь 3% от месячной нормы осадков. Надеемся, погода наверстает упущенное, и Новый год тагильчане будут встречать, как и полагается, в заснеженном городе.