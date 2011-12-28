В Нижнем Тагиле идет долгожданный снегопад
28 декабря 2011, 13:29Общество
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Совсем недавно в Нижнем Тагиле пошел снег. И это не просто снегопад. Это, наверное, самый долгожданный снегопад за всю историю Нижнего Тагила.
Специалисты уже называют этот декабрь на Среднем Урале аномальным, ведь, по данным главного синоптика Свердловского Гидрометцентра Галины Шепоренко, выпало лишь 3% от месячной нормы осадков. Надеемся, погода наверстает упущенное, и Новый год тагильчане будут встречать, как и полагается, в заснеженном городе.
По прогнозам, снег должен был начаться около 15:00 по местному времени. Но пошел раньше, причем это не вялый снежок, прошедший на днях, а настоящий предновогодний снегопад!
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