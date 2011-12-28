В Нижнем Тагиле отметили лучших благотворителей года
В Нижнем Тагиле состоялось чествование лучших благотворителей 2011 года. На торжественный прием к Главе города Валентине Исаевой были приглашены руководители предприятий и организаций, которые в течение года активно занимались благотворительной деятельностью.
Как сообщает информационно-аналитический отдел Администрации города,всего в 2011 г. на присвоение звания «Лучший благотворитель года» быливыдвинуты коллективы 89 предприятий и организаций различных формсобственности.
Общая сумма благотворительных средств, поступивших в качествеблаготворительной помощи от коллективов, выдвинутых на присвоение звания«Лучший благотворитель года», составила почти 226 889 372 рубля. Онибыли направлены на ремонт, обновление материальной базы образовательных,культурных и спортивных учреждений, на осуществление работ поблагоустройству, поддержку общественных организаций инвалидов, оказаниематериальной помощи ветеранам войны и труда, приобретение подарочныхнаборов, на организацию праздничных мероприятий, проведениеторжественных встреч и праздников.
Предприятия и организации приняли участие в подготовке и проведениирайонных и городских праздников, мероприятий, посвященных Дняммилосердия, Дню инвалида, Дню защиты детей, различных творческихконкурсов и спортивных соревнований.
Звание «Лучший благотворитель года» было присвоено коллективам 13-типредприятий и организаций. А звание «Лучший благотворитель города НижнийТагил» в нынешнем году присвоено коллективу ОАО «Уралхимпласт».Напомним, это звание присваивается тем, кто трижды становился «Лучшимблаготворителем года».
Специального приза – кубка «Не словами, а делами!» - удостоеныколлективы ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и ФГУП«Химический завод «Планта», сообщает официальный сайтгорода.
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