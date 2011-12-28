В Нижнем Тагиле отметили лучших благотворителей года

Как сообщает информационно-аналитический отдел Администрации города,всего в 2011 г. на присвоение звания «Лучший благотворитель года» быливыдвинуты коллективы 89 предприятий и организаций различных формсобственности.

Общая сумма благотворительных средств, поступивших в качествеблаготворительной помощи от коллективов, выдвинутых на присвоение звания«Лучший благотворитель года», составила почти 226 889 372 рубля. Онибыли направлены на ремонт, обновление материальной базы образовательных,культурных и спортивных учреждений, на осуществление работ поблагоустройству, поддержку общественных организаций инвалидов, оказаниематериальной помощи ветеранам войны и труда, приобретение подарочныхнаборов, на организацию праздничных мероприятий, проведениеторжественных встреч и праздников.

Предприятия и организации приняли участие в подготовке и проведениирайонных и городских праздников, мероприятий, посвященных Дняммилосердия, Дню инвалида, Дню защиты детей, различных творческихконкурсов и спортивных соревнований.

Звание «Лучший благотворитель года» было присвоено коллективам 13-типредприятий и организаций. А звание «Лучший благотворитель города НижнийТагил» в нынешнем году присвоено коллективу ОАО «Уралхимпласт».Напомним, это звание присваивается тем, кто трижды становился «Лучшимблаготворителем года».

Специального приза – кубка «Не словами, а делами!» - удостоеныколлективы ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и ФГУП«Химический завод «Планта», сообщает официальный сайтгорода.