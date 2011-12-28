В Совете Федерации разрабатывают нацплан по защите детей России

Говоря об идее, В. Петренко подчеркнула, что речь идет о защите детства всамом широком смысле этого слова, о том, чтобы обеспечить физическое,духовное и нравственное здоровье и качественное образование юныхроссиян независимо от того, где они живут и насколько обеспечены ихродители.

В марте наступающего года в Совете Федерации запланировано проведениепарламентских слушаний по данной теме с участием представителейрегионов. Уже с учетом рекомендаций этих слушаний будет сформированокончательный вариант Национального плана действий в интересах детейРоссийской Федерации до 2020 года.

Сенатор особо остановилась на проблемах медицинского обслуживания детей,отметив, что в Комитет СФ по социальной политике ежедневно поступает от10 до 15 обращений с жалобами по этому поводу, в том числе в связи снедостаточным лекарственным обеспечением. Принявший участие в дискуссииглава комитета Валерий Рязанский заметил, что помощь должна оказыватьсякаждому ребенку в том объеме и в те сроки, которые требует состояниеего здоровья.

Если речь едет о лечении, нужно лечить. Если об операции– значит, надо оперировать. Без всяких оговорок и объяснения причин подчеркнул В. Рязанский.

В заседании приняли участие члены Совета Федерации, представителиМинздравсоцразвития России, Минкультуры России, МВД России, МинюстаРоссии, ФСИН России, Минспорттуризма России, Минкомсвязи России,Минобрнауки России, Следственного комитета при прокуратуре РФ,Общественной палаты РФ, различных объединений и организаций, эксперты.

В дискуссии поднимались вопросы повышения рождаемости, школьногообразования, в том числе качества учебников, производства товаров для детей, проблемы социализации детей-сирот, социальной защиты инвалидов, усыновлений и опеки предупреждения насилия над детьми и многие другие.Участники дискуссии говорили о важности полного запрета использованияГМО в продуктах и товарах для детей, необходимости мониторингазаболеваемости, большего участия государства в улучшении жилищныхусловий семей с детьми.

Большинство высказанных предложений и замечаний будет учтено в последующей редакции Национального плана.