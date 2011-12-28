В Свердловской области вводят ограничение на продажу кодеинсодержащих лекарств
28 декабря 2011, 08:28Общество
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В Свердловской области вводятся ограничения на продажу кодеинсодержащих лекарств, сообщает Департамент информационной политики губернатора области. Правительство региона по поручению Александра Мишарина приняло постановление «О порядке выписки и отпуска лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли».
Документ устанавливает порядок отпуска лекарственных препаратов,содержащих кодеин и его соли, на рецептурных бланках и в количествене более двух упаковок одномоментно. Как отмечают специалистыМинистерства здравоохранения Свердловской области, постановлениепозволит решить нарастающую проблему, связанную с немедицинскимиспользованием и незаконным оборотом наркотического средства«дезоморфин», изготавливаемого из лекарственных препаратов, и снизитьвред от немедицинского потребления этих препаратов.
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