Экскурсии на заводы включили в школьную программу

Первоклашка посещает простые и «вкусные» предприятия - фабрику мороженого или игрушек. Это ему близко, приятно и понятно. Ребенку постарше мы показываем основу уральской промышленности: непосредственно в цехах знакомим с тем, как работают металлургические производства, создается продукция для космоса или оборонного комплекса рассказывает организатор проекта Вероника Пиджакова.

Впервые ЕПК была представлена в июле нынешнего года на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. А уже к началу учебного года «карта» заработала. О желании участвовать в проекте заявили директора школ из всех крупных городов региона, а о готовности принять школьников - руководители 130 предприятий, в числе которых УВЗ, Уралмаш, НПО автоматики, УГМК.

Причем промышленники готовы встречать детей хоть каждую неделю и даже выделять для проведения экскурсий своих специалистов. У них есть для этого железный стимул: в регионе остро ощущается нехватка инженеров и квалифицированных рабочих. Проект ЕПК естественным образом вписался в реализуемую в области программу «Уральская инженерная школа».

Никакая лаборатория в школе, вузе не сможет воспроизвести заводскую атмосферу, дать почувствовать «вкус производства оценил проект председатель комитета областного Заксобрания Вячеслав Погудин.