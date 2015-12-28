Общественный совет изучил мнение тагильчан о работе полиции Нижнего Тагила
Члены Общественного совета полиции Нижнего Тагила провели опрос среди тагильчан. Всего в анкетировании приняли участие 200 тагильчан, им было предложено ответить на 31 вопрос, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Из общего числа опрошенных почти 88 % за последний год не подвергались преступным посягательствам. 24 человека стали жертвами преступлений. 16 потерпевших обратились за помощью в органы внутренних дел. Те, кто не обратился в полицию по факту совершенного преступления, в основном объяснили это нежеланием терять время, незначительностью причиненного ущерба и неверием, что им помогут.
В оценке деятельности органов внутренних дел мнения респондентов разделились: 46% затруднились ответить, 34% дали удовлетворительную оценку, 20% – неудовлетворительную.
При этом 67% опрошенных в случае, если их здоровью и благополучию будет угрожать опасность, обратятся за помощью в органы внутренних дел, 15,5% отправятся в иные государственные органы, 14,5% готовы сами обеспечить свою безопасность, остальные затруднились ответить.
51% опрошенных готовы оказать помощь сотрудникам органов внутренних дел, 11% опрошенных уже делали это ранее, 11% помогали в обеспечении охраны общественного порядка, 7% информировали полицию о готовящемся или совершенном преступлении.
Результаты опроса переданы руководству полиции для внесения корректировок в оперативную деятельность.