Общественный совет изучил мнение тагильчан о работе полиции Нижнего Тагила

Из общего числа опрошенных почти 88 % за последний год не подвергались преступным посягательствам. 24 человека стали жертвами преступлений. 16 потерпевших обратились за помощью в органы внутренних дел. Те, кто не обратился в полицию по факту совершенного преступления, в основном объяснили это нежеланием терять время, незначительностью причиненного ущерба и неверием, что им помогут.