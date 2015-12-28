Один из наиболее популярных блогеров России включил Нижний Тагил в свой рейтинг городов: 22 место из 39 (ФОТО)
28 декабря 2015, 16:30ОбществоПавел Щербина
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В рейтинге из 39 городов он поставил Нижний Тагил на 22 место с формулировкой «Город брутальных туристов с неплохими перспективами».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Илья Варламов посетил Нижний Тагил во время деловой программы RAE-2015. Кроме выставки он осмотрел также сам город и его достопримечательности. Среди положительных сторон Тагила блогер отметил то, что город развивается. Что выражается, по его мнению, в масштабах городского строительства и проектах реконструкции.
Среди отрицательных сторон в глаза блогеру бросились пьянство, местные особенности строительства и ремонта, а также плохая сохранность памятников архитектуры.
Из посещённых блогером городов Уральского федерального округа меньше Нижнего Тагила ему понравился только Сургут (26-ое место). В то время как Екатеринбург на 18-ом.
Фото: рейтинг полностью
© Эрик Х., TagilCity.ru
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