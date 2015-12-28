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Один из наиболее популярных блогеров России включил Нижний Тагил в свой рейтинг городов: 22 место из 39 (ФОТО)
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Один из наиболее популярных блогеров России включил Нижний Тагил в свой рейтинг городов: 22 место из 39 (ФОТО)

28 декабря 2015, 16:30ОбществоПавел Щербина
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