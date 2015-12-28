Один из наиболее популярных блогеров России включил Нижний Тагил в свой рейтинг городов: 22 место из 39 (ФОТО)

Илья Варламов посетил Нижний Тагил во время деловой программы RAE-2015. Кроме выставки он осмотрел также сам город и его достопримечательности. Среди положительных сторон Тагила блогер отметил то, что город развивается. Что выражается, по его мнению, в масштабах городского строительства и проектах реконструкции.