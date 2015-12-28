Почти 6 тысяч свердловских пенсионеров освоили основы компьютерной грамотности

Проект, стартовавший в Свердловской области в 2011 году, учит людей серебряного пользоваться порталом «Госуслуги», работать с базовыми офисными приложениями, искать информацию в сети Интернет, узнавать цены и покупать товары в Интернете, пользоваться электронной почтой и «скайпом». Все это пенсионеры осваивают в очной форме в течение 40 учебных часов.

Со старта проекта в нем приняли участие более 30 тыс свердловчан из 73 городов и районов. За пять лет на реализацию проекта из региональной казны было направлено более 80 млн рублей.