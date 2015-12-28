Сергей Носов поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником (ФОТО)
Сегодня Глава города Сергей Носов и начальник девятого отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области полковник внутренней службы Олег Полевщиков поздравили сотрудников МЧС с профессиональным праздником и 25-летием со дня создания министерства чрезвычайных ситуаций.
Сергей Носов поздравил пожарных и спасателей Нижнего Тагила, несущих свою службу 24 часа в сутки. За 25 лет существования МЧС его сотрудники прошли много испытаний и накопили колоссальный опыт в борьбе с техногенными и природными чрезвычайными ситуациями.
Работая на промышленных предприятиях, я смог убедиться в умениях и навыках, которыми обладают наши спасатели, - сказал Глава города, - но, кроме этих качеств, они обладают готовностью к самопожертвованию ради спасения жизни других людей.
Слаженную работу спасательных служб и администрации города отметил в своем выступлении Олег Полевщиков.
Мы всегда находим понимание со стороны руководства Нижнего Тагила и решаем все вопросы по обеспечению безопасности.
Благодарственными письмами Главы города, а также благодарностями Администрации за вклад в укрепление пожарной безопасности на территории Нижнего Тагила были награждены 20 сотрудников пожарно-спасательных частей муниципалитета, а также четыре члена добровольной пожарной охраны сел Верхняя Ослянка и Серебрянка, поселков Чащино и Уралец, сообщили в пресс-службе мэрии.