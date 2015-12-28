В Нижнем Тагиле прошел 1 этап акции «Новогоднее Чудо» (ФОТО)

Основной задачей первого этапа акции было обменять поделки сделанные руками детей-сирот из детских домов города, на новогодние подарки, а также привлечь внимание к проблемам воспитанников детских домов.

В проекте участвовали дети из Детских домов №5, №6 и Центры социальной помощи семье и детям «Рябинушка» и «Улыбка». Всего в данной акции было охвачено 124 ребенка. Ребятам было предложено изготовить поделки в качестве новогоднего подарка незнакомому взрослому человеку, и ожидать ответный подарок на Новый год.

Дети с удовольствием приняли предложение, и передали волонтерам произведения своих рук, в каждом из которых частичка детской души и надежды. Многие взрослые не остались равнодушными. Получив в подарок поделку от ребенка, они приносили ответные подарки. Это были куклы, машинки, конструктор, сладости и многое другое! Но самое главное, что сердце горожан «распахнулось» в этот момент, и в нем появилось место для маленького, незнакомого друга. Ни один ребенок не остался без ответного подарка.

Мы благодарим всех тех, кто принимал участие и трудился вместе с нами, как в этой акции, а также в уходящем 2015 году.

С 29 декабря мы начинаем второй этап благотворительной акции «Новогоднее чудо», где будем посещать детей-сирот передавая им подарки.

А всех от всей души мы поздравляем с предстоящими праздниками. Желаем Вам в Новом году здоровья, веры, силы, успехов, благополучия, процветания, любви, мира и добра.