В Нижнем Тагиле задержан грабитель. За хищение товар на 1000 рублей он может отправиться в тюрьму

Даже за тайное хищение на сумму от 1000 рублей, теоретически, можно попасть в тюрьму. Но задержанный пошёл дальше. Он забирал товар в присутствии контролёра торгового зала.

Сообща персоналу магазина удалось задержать мужчину, не желавшего платить за товар. Затем неудавшийся грабитель был передан правоохранительным органам.

Его доставили в отдел полиции №18, затем выпустили под подписку о невыезде. Мужчина обвиняется в грабеже (ст. 161 УК РФ ч.1). Несмотря на символическую сумму похищенного, он может оказаться за решёткой на 4 года.

В Нижнем Тагиле часто происходят курьёзные преступления. Но ущерб есть ущерб. Закон есть закон. Каким комичным не казалось бы преступление, ответственность редко бывает поводом для шуток.