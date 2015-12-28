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В Нижнем Тагиле задержан грабитель. За хищение товар на 1000 рублей он может отправиться в тюрьму
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле задержан грабитель. За хищение товар на 1000 рублей он может отправиться в тюрьму

28 декабря 2015, 10:30ОбществоПавел Щербина
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