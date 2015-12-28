В Нижнем Тагиле задержан грабитель. За хищение товар на 1000 рублей он может отправиться в тюрьму
28 декабря 2015, 10:30ОбществоПавел Щербина
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19.12.15 из одного из магазинов на Красном Камне мужчина пытался вынести товар на сумму 1151 рубль. Теперь он может попасть в тюрьму.
Сюжеты: Нижний Тагил
Даже за тайное хищение на сумму от 1000 рублей, теоретически, можно попасть в тюрьму. Но задержанный пошёл дальше. Он забирал товар в присутствии контролёра торгового зала.
Сообща персоналу магазина удалось задержать мужчину, не желавшего платить за товар. Затем неудавшийся грабитель был передан правоохранительным органам.
Его доставили в отдел полиции №18, затем выпустили под подписку о невыезде. Мужчина обвиняется в грабеже (ст. 161 УК РФ ч.1). Несмотря на символическую сумму похищенного, он может оказаться за решёткой на 4 года.
В Нижнем Тагиле часто происходят курьёзные преступления. Но ущерб есть ущерб. Закон есть закон. Каким комичным не казалось бы преступление, ответственность редко бывает поводом для шуток.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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