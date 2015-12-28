В Нижнем Тагиле задержан мужчина, подозреваемый в убийстве при грабеже лотерейного автомата
TagilCity.ru напоминает, убийство, взбудоражившее Вагонку, произошло 24 декабря. Неизвестным был вскрыт лотерейный автомат, а в подсобном помещении магазина было обнаружено тело 53-летней продавщицы.
Задержанному мужчине 34 года. Ранее он не судим. Постоянно нигде не работает. Как рассказали журналистам ИА «Между строк» в Следственном комитете, задержанный уже начал давать признательные показания.
Если верить его рассказу, то он не планировал никого убивать. Он хотел запереть продавщицу в кладовке, а в это время вскрыть автомат. Но женщина испугалась, стала кричать и поднимать шум. Потому он трижды ударил её ножом в шею. Затем подозреваемый вскрыл автомат и скрылся с деньгами.
Расследование осложняло отсутствие в помещении камер видеонаблюдения. Однако, благодаря слаженной работе полицейских, сразу после обнаружения тела был определён круг подозреваемых. У каждого из них был проведён обыск. В квартире одного из них были обнаружены деньги. Под давлением улик подозреваемый сознался в совершенном преступлении.
Сейчас он дожидается суда. За убийство и грабёж мужчина может оказаться за решёткой на 20 лет.
© Эрик Х., TagilCity.ru