Волонтеры сети АЗС «Газпромнефть» подарили детям новогодний праздник

Сотрудники сети АЗС «Газпромнефть» Свердловской области провели благотворительное мероприятие для воспитанников Центра социальной помощи семье и детям п. Махнево Алапаевского района. Новогодний праздник с веселыми играми и увлекательными мастер-классами прошел в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» (www.rodnyegoroda.ru)

Детей ждала насыщенная развлекательная и познавательная программа. Ребята смогли окунуться в мир научных открытий: под руководством волшебного профессора провели удивительные «зимние» опыты с использованием сухого льда. Затем, на несколько часов мальчишки и девчонки с интересом погрузились в творчество: вместе с волонтерами разрисовывали яркой глазурью имбирные пряники и учились своими руками делать пушистые елочные игрушки.

«Это был очень интересный день: мы не только весело провели время, но и узнали много нового,– рассказала воспитанница Центра социальной помощи 10-летняя Арина Антипина. – И хотя до Нового года еще целая неделя, этот веселый настрой теперь точно не пропадет до самого праздника!»

В завершении мероприятия ребятам вручили долгожданные новогодние подарки, которые были приобретены силами сотрудников сети АЗС «Газпромнефть».