Вопросы формирования толерантности в молодежной среде обсуждались на заседании консультативного совета

О практике формирования культуры межнационального диалога в подростковой и молодежной среде рассказали участникам заседания педагог-психолог ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» Светлана Демьяненко и заместитель директора по социально-педагогической работе нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» Марина Казанцева.

Глава города отметил хорошую работу специалистов и сделал акцент на том, что мониторинг уровня агрессивности молодых людей, который проводится в учебных заведениях, должен стать обязательным для всех.

Предлагаю при составлении плана работы на 2016 год учесть этот момент и сделать такой мониторинг постоянным, как проверка факторов окружающей среды сказал Сергей Носов.

По информации членов консультативного совета в 2016 году работа, направленная на формирование толерантности в подростковой среде будет продолжена. Привлечь ребят к работе общественных национальных организаций поможет создание молодежной секции при совете. Мэр поддержал данную инициативу:

Важным моментом в работе НКО и религиозных организаций является охват, как можно большего числа молодежи, тогда эффект от деятельности будет больше.