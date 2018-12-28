450 школьников побывали на новогоднем приеме главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева
Сегодня, 16:48ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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28 декабря в городском Дворце детского и юношеского творчества прошел новогодний прием мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. На прием приглашения получили школьники, добившиеся высоких показателей в учебе, спорте, творчестве.
Сюжеты: Нижний Тагил
450 ребят, обучающихся в образовательных учреждениях Нижнего Тагила, посетили новогодний прием главы. На мероприятие были приглашены участники и победители городских олимпиад, конкурсов, игр и фестивалей, а также ученики, добившиеся высоких результатов в учебе.
Школьникам был показан спектакль «Волк и семеро козлят». В конце мероприятия ребята получили сладкие подарки.
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Глава города поздравил тагильских школьников и отметил, что юные тагильчане – гордость Нижнего Тагила. Пинаев призвал школьников верить в себя и дорожить поддержкой педагогов и родных, информирует пресс-служба администрации города.
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