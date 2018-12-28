450 школьников побывали на новогоднем приеме главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева

450 ребят, обучающихся в образовательных учреждениях Нижнего Тагила, посетили новогодний прием главы. На мероприятие были приглашены участники и победители городских олимпиад, конкурсов, игр и фестивалей, а также ученики, добившиеся высоких результатов в учебе.

Школьникам был показан спектакль «Волк и семеро козлят». В конце мероприятия ребята получили сладкие подарки.