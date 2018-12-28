Директор свердловской филармонии рассказал о сносе дома ради нового концерного зала

Директор свердловской филармонии Александр Колотурский рассказал, что представитель филармонии занимается решением вопросов относительно выкупа квартир в доме №40 на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге, который планируется снести для строительства нового зала филармонии.

Пять квартир уже давно наши, шесть купили сейчас. Ещё с тремя достигнуто соглашение, которое оформим в начале следующего года. С четырьмя владельцами ведём переговоры. При этом три квартиры в доме стоят закрытые, а их собственники живут в других городах, рассказал Колотурский.

По словам главы филармонии, есть четыре собственника, с которыми не получается договориться. Поэтому с ними принято решение общаться в последнюю очередь.

Схема такая: риелтор встречается с собственником, обсуждает возможные варианты, а затем присылает их нам. Мы смотрим, насколько готовы удовлетворить эти требования. В среднем получается, что платим больше рыночной цены, пояснил глава свердловской филармонии.

Все приобретенные квартиры оформляются в собственность Свердловской области. Жилплощадь выкупается за счет заработанных филармонией денег. В настоящий момент на выкуп квартир затрачено более 40 млн рублей.