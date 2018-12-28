Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев награжден за благотворительность в 2018 году

Благодарность от правительства Свердловской области получил Владислав Пинаев. Власти региона отметили, что глава города оказывает содействие и поддержку тагильчанам, а также меняет жизнь жителей Нижнего Тагила в лучшую сторону. Благодарность подписана губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, председателем ЗакСО Людмилой Бабушкиной и председателем федерации профсоюзных организаций области Андреем Ветлужских.