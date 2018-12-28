Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев награжден за благотворительность в 2018 году
Сегодня, 18:58ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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28 декабря Владислав Пинаев получил благодарственное письмо от правительства региона. Глава отмечен за сохранение и продолжение традиций благотворительной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Благодарность от правительства Свердловской области получил Владислав Пинаев. Власти региона отметили, что глава города оказывает содействие и поддержку тагильчанам, а также меняет жизнь жителей Нижнего Тагила в лучшую сторону. Благодарность подписана губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, председателем ЗакСО Людмилой Бабушкиной и председателем федерации профсоюзных организаций области Андреем Ветлужских.
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Пинаев поблагодарил тагильчан за содействие в добрых делах и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в реализации благотворительных проектов, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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