Контроль за вывозом мусора в новогодние праздники будет усилен в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле планируется усилить контроль за вывозом мусора в новогодние праздники с 30 декабря по 8 января. В этот период количество мусора может значительно увеличится.

По словам начальника управления ЖКХ Нижнего Тагила Егора Копысова, за контроль вывоза будут отвечать дежурные лица.

Все проработали, обеспечили контроль в течение праздничных дней. У нас на каждый день назначен дежурный, то есть в случае каких-то сбоев будут приниматься быстрые решения, сообщил Егор Копысов.