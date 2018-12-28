Контроль за вывозом мусора в новогодние праздники будет усилен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:25ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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В новогодние каникулы в Нижнем Тагиле будет усилен контроль за вывозом мусора, так как из-за праздников его количество может увеличится в несколько раз.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле планируется усилить контроль за вывозом мусора в новогодние праздники с 30 декабря по 8 января. В этот период количество мусора может значительно увеличится.
По словам начальника управления ЖКХ Нижнего Тагила Егора Копысова, за контроль вывоза будут отвечать дежурные лица.
Все проработали, обеспечили контроль в течение праздничных дней. У нас на каждый день назначен дежурный, то есть в случае каких-то сбоев будут приниматься быстрые решения, сообщил Егор Копысов.
Глава города Владислав Пинаев также поручил проработать взаимодействие с управляющими компаниями и жителями города на предмет вывоза ТБО.
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