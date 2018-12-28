Минприроды Свердловской области предупредило о запрете на автогонки на озере Балтым
Сегодня, 19:43ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области запретило автомобилистам, мотоциклистам и владельцам иных транспортных средств устраивать гонки на озере Балтым.
В январе 2018 года на льду озера прошли автогонки, на январь 2019 года также было запланировано проведение гонок, однако в ситуацию вмешалось Минприроды региона.
Согласно постановлению правительства Свердловской области, озеро Балтым является памятником природы.
В прошлый раз гонкам пытались помешать защитники природы и казаки, однако им не удалось помешать проведению гонок, пишут «Вечерние ведомости».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей