Митрополит про Екатеринбург: «Улицы душегубов должны приобрести другие наименования»
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал возвратить исконные названия улиц Екатеринбурга, отказавшись от «сатанинских имен», а также изменить имя региона.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в очередной раз поднял вопрос возвращения исконных названий улиц Екатеринбурга.
Светлые мысли темнеют, когда идёшь по улицам с именами убийц. Соборяне считают необходимым продолжить обсуждение символики Екатеринбурга и Свердловской области, заявил митрополит.
Так, например, улица Свердлова, по его мнению, незаслуженно носит имя «идеолога «красного террора».
Также глава Екатеринбургской митрополии напомнил о предстоящем 800-летнем юбилее святого благоверного князя Александра Невского и предложил вернуть названию проспекта в Екатеринбурге его имя.
Епископ Русской православной церкви также призвал переименовать Свердловское казачество.
Как такое может быть?! Эти слова не могут стоять вместе: Свердлов уничтожал казачество как класс. Не понимая этого, мы живём с разрухой в головах – всё перемешали и перепутали, заявил Митрополит.
Также митрополит Кирилл считает, что несмотря на уважение к памяти о ХХ веке, имена «злодеев», большинство из которых не связаны с Екатеринбургом, не должны становиться ориентирами настоящего. Об этом митрополит Екатеринбургский и Верхотурский заявил в интервью «Областной газете».
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