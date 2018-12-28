Митрополит про Екатеринбург: «Улицы душегубов должны приобрести другие наименования»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в очередной раз поднял вопрос возвращения исконных названий улиц Екатеринбурга.

Светлые мысли темнеют, когда идёшь по улицам с именами убийц. Соборяне считают необходимым продолжить обсуждение символики Екатеринбурга и Свердловской области, заявил митрополит.

Так, например, улица Свердлова, по его мнению, незаслуженно носит имя «идеолога «красного террора».

Также глава Екатеринбургской митрополии напомнил о предстоящем 800-летнем юбилее святого благоверного князя Александра Невского и предложил вернуть названию проспекта в Екатеринбурге его имя.

Епископ Русской православной церкви также призвал переименовать Свердловское казачество.

Как такое может быть?! Эти слова не могут стоять вместе: Свердлов уничтожал казачество как класс. Не понимая этого, мы живём с разрухой в головах – всё перемешали и перепутали, заявил Митрополит.