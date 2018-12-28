Муниципальные власти Полевского не провели надлежащий ремонт 12 дорог
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pixabay.com
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После прокурорской проверки в Полевском проведен ремонт 12 автодорог.
Прокуратура проверила содержание дорог в Полевском. В ходе проверки было выявлено, что на некоторых участках автодорог имелись ямы и выбоины глубиной более 20 сантиметров.
В адрес главы Полевского ГО было внесено представление для проведения ремонта дорожного покрытия. К дисциплинарной ответственности были привлечены должностные лица. Ремонт автодорог также был выполнен, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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