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Первый самолёт из Челябинска приземлился в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый самолёт из Челябинска приземлился в Екатеринбурге

Сегодня, 00:30ОбществоФото: Facebook-страница аэропорта «Кольцово»/ facebook.com/Koltsovo
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