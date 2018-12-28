Первый самолёт из Челябинска приземлился в Екатеринбурге

Поздним вечером 27 декабря в «Кольцово» прибыл самолёт авиакомпании «Ижавиа» из Челябинска. Весь перелёт занял 27 минут, сообщает URA.ru . После того как пассажиры покинули салон, рейс отправился в Ижевск и Минеральные воды.

Изначально первый перелёт из Челябинска в Екатеринбург планировался 30 ноября, но за несколько часов до вылета рейс отменили. Теперь планируется проводить между двумя областными столицами перелёты каждые 3 дня.