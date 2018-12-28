Первый самолёт из Челябинска приземлился в Екатеринбурге
Сегодня, 00:30ОбществоФото: Facebook-страница аэропорта «Кольцово»/ facebook.com/Koltsovo
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Первый лайнер из Челябинска совершил посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Перелёт занял менее получаса.
Сюжеты: Екатеринбург
Поздним вечером 27 декабря в «Кольцово» прибыл самолёт авиакомпании «Ижавиа» из Челябинска. Весь перелёт занял 27 минут, сообщает URA.ru. После того как пассажиры покинули салон, рейс отправился в Ижевск и Минеральные воды.
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Изначально первый перелёт из Челябинска в Екатеринбург планировался 30 ноября, но за несколько часов до вылета рейс отменили. Теперь планируется проводить между двумя областными столицами перелёты каждые 3 дня.
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