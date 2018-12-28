«Планета» дарит пользователям сто самых популярных телеканалов Цифрового телевидения

В праздники мы, как правило, больше смотрим телевизор. И у пользователей ЦТВ уже давно есть гораздо больше возможностей, чем просмотр стандартного набора эфирных телеканалов. Один из ведущих операторов связи в регионе и новатор многих возможностей цифрового телевидения — бренд «Планета», входящий в состав ITM Холдинга — рассказал о главных функциях ЦТВ, которые позволяют максимально комфортно и приятно проводить время за просмотром любимых фильмов и передач.

Бренд «Планета», входящий в состав ITM Холдинга, предлагает своим клиентам более 300 каналов, из них 94 в высоком качестве и шесть — в ультравысоком (4K Ultra HD). Показывать трансляции в 4K стало возможным благодаря телеприставке на базе операционной системы Android. Приставка превратилась в центр домашних мультимедийных развлечений, позволяющий смотреть любые фильмы и сериалы, устанавливать приложения и игры. На базе новой операционной системы пользователям доступны сразу два интерфейса просмотра телевидения. Классический — со списком телеканалов и последовательностью передач. И «Новый интерфейс» — витрина с анонсами интересных программ и фильмов.

А функция «Управления просмотром» — это теперь почти неотъемлемый атрибут для большинства пользователей. Можно перемотать или поставить на паузу фильм или программу. Или увидеть в архиве то, что в реальном времени посмотреть не было возможности. Как мы раньше без всего этого обходились? С учетом того, что клиентам «Планеты» доступны несколько десятков фильмовых каналов с глубиной архива до 9 дней, цифровое телевидение составляет конкуренцию различным сервисам онлайн-кинотеатров,отметил директор по маркетингу ITM Холдинга Олег Талалаев.

Кроме того, в конце года оператор запустил в продажу еще одну модель телеприставки с принципиально важным новшеством — она может работать без лишних проводов, передавая сигнал по Wi-Fi.

А чтобы помочь клиентам легко начать пользоваться Цифровым телевидением «Планеты», оператор запустил «Портал цифрового телевидения». Там можно смотреть телеканалы со всеми интерактивными возможностями оператора. На планшете, ноутбуке или смартфоне — все работает так же, как и на приставке.

Наше цифровое телевидение — одно из лучших в регионе, поскольку мы постоянно внедряем новые удобные и полезные функции, которые, судя по отзывам, нравятся пользователям. Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно прислушиваемся к запросам клиентов, стараемся исполнить их желания. И традиционно под Новый год мы хотим порадовать планетян и открываем доступ к лучшему контенту ЦТВ — до 9 января суперпакет «ТОП 100» в свободном доступе для всех пользователей.добавил Олег Талалаев.