«Россети» приобрели Ижевские электрические сети

Документы о продаже подписали директор «Удмуртэнерго» Андрей Малышев и гендиректор Ижевских электросетей Сергей Лысенко.

Проведение сделки одобрили советы директоров обеих компаний, однако непременным условием стало то, что весь персонал приобретаемой компании (с сохранением должностных окладов) должен войти в структуру «Россетей». В силу соглашение вступит уже с января, сообщает Udm-info.

Инвестиционная компания «ВЭБ. Капитал» (дочерняя структура Госкорпорации «ВЭБ.РФ») выступает агентом сделки. У ее специалистов есть богатый опыт работы с компаниями группы «Россети», например, они занимались реализацией непрофильного имущества «Янтарьэнерго», МРСК Северного Кавказа и МРСК Волги.

Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский отметил, что сделка будет выгодна всем. «Россетям» – тем, что они получили технически совершенный и финансово благополучный актив; бюджету – дополнительным поступлением средств, а потребителям – бесперебойной подачей электроэнергии при любых погодных условиях.

Консолидация электросетевых активов – устоявшаяся и эффективная практика группы «Россети» на всех регионах присутствия холдинга. Для потребителя она дает только положительный эффект.