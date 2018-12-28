Три загородных лагеря Нижнего Тагила примут детей в новогодние праздники
С 29 декабря в Нижнем Тагиле начнут работу три загородных лагеря: «Уральские огоньки», «Антоновский» и «Звездный». В праздничные дни они будут работать 8 дней – с 29 декабря по 5 января.
С 29 декабря по 5 января в Нижнем Тагиле будут работать загородные оздоровительные лагеря.
Мы осмотрели в рамках зимней заездной компании планы работы наших учреждений, те, которые будут проводить ёлки и занятость детей. Все, что касается ответственных дежурных на время праздников, они везде в учреждениях определены. Они будут докладывать начальнику управления о состоянии работы тех или иных учреждений. В зимнее каникулярное время у нас будут работать три загородных лагеря – это «Уральские огоньки», «Антоновский» и «Звездный». С 29 декабря они примут детей, и, соответственно, пристальное внимание будет к их работе, рассказал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.
Для оздоровления детей выделены 107 бесплатных путевок для детей из многодетных семей, сирот, инвалидов, оставшихся без попечения родителей и детей сотрудников полиции, следственного комитета, прокуратуры, военнослужащих и судей. Загородные лагеря «Уральский огонёк» и «Антоновский» предоставили по 32 путевки, и 43 — «Звёздный».
Еще 377 детям мэрия Нижнего Тагила оплатит 20% стоимости. На такую скидку могут рассчитывать дети работников коммерческих и некоммерческих организаций, неработающих граждан. По 112 путевок в ЗОЛ «Антоновский» и «Уральский огонек» и 153 – в МАУ ДОК «Звездный». Стоимость путевки с учетом скидки составила 5 289 рублей.
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