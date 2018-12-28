Три загородных лагеря Нижнего Тагила примут детей в новогодние праздники

Мы осмотрели в рамках зимней заездной компании планы работы наших учреждений, те, которые будут проводить ёлки и занятость детей. Все, что касается ответственных дежурных на время праздников, они везде в учреждениях определены. Они будут докладывать начальнику управления о состоянии работы тех или иных учреждений. В зимнее каникулярное время у нас будут работать три загородных лагеря – это «Уральские огоньки», «Антоновский» и «Звездный». С 29 декабря они примут детей, и, соответственно, пристальное внимание будет к их работе, рассказал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.