«ВКБ-Новостройки» объявило о продолжении инвестпрограммы в Ростове

Сейчас крупнейший девелопер юга России продолжает строить в Ростове жилые районы «Суворовский» и «Платовский». На новых территориях возведено 64 многоквартирных дома. Общее число квартир в них достигло 14881. Площадь жилья только в районе «Суворовский» превышает 700 тысяч квадратных метров. Площадь самого района – порядка 700 гектаров. Для сравнения, в среднем микрорайон занимает всего 40 гектаров. Об этом сообщает RostovGazeta.

О масштабах инвестиций в эти проекты изданию RostovGazeta рассказал председатель совета директоров АО «Ростовское» Николай Бритвин. Компания входит в структуру «ВКБ-Новостроек».

«Общая сумма инвестиций только в строительство домов составила свыше 29 миллиардов рублей», - отметил Бритвин.

Районы «Суворовский» и «Платовский» являются воплощением принципа современной комплексной застройки территорий. То есть покупатели квартир в этих районах не просто переезжают в новый дом с коммуникациями. Жилые кварталы строятся сразу со всем необходимым – поликлиникой, детским садом, пунктом полиции и пожарной частью, а также торговым центром, магазинами и аптеками в шаговой доступности. Все это есть в «Суворовском». Инвестиции застройщика в эти объекты, а также в инженерную инфраструктуру уже превысили 3 миллиарда рублей.

Разумеется, в районах проложены дороги, построены детские и спортивные площадки, во дворах есть парковки. Заселяясь в новые квартиры, люди не ждут элементарных удобств годами.

Застройщик делает большой вклад и в развитие общегородской среды. Так, в «Суворовском» на средства девелопера заложен парк 70-летия Победы. В нем есть пруд, высажены новые деревья, проложены дорожки, налажена система полива. Рекреационная зона создана и вдоль балки Чадр. Здесь есть велодорожки, места для отдыха и спорта, где могут проводить время все горожане.