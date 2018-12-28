Заброшенный детский санаторий в Екатеринбурге пустят с молотка за 57 млн рублей

Площадь бывшего санатория составляет 2,5 тыс. квадратных метров, а земельный участок занимает 1,5 гектара. Раньше здесь находился реабилитационный центр для детей с ДЦП. На очередном заседании городской думы Екатеринбурга чиновники проголосовали за продажу объекта.

Некоторые депутаты не поддержали идею, заявив о том, что стоимость продажи объекта ниже среднерыночной. Также они предложили построить на месте санатория круглогодичный лагерь, но в результате здание и земля оказались выставлены на продажу, сообщает «Комсомольская Правда Урал».