Заброшенный детский санаторий в Екатеринбурге пустят с молотка за 57 млн рублей
Сегодня, 08:30ОбществоФото: pxhere.com
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Здание бывшего детского санатория в районе Изоплит в Екатеринбурге выставлено на продажу городской мэрией. За землю и находящееся на ней здания нужно будет заплатит 57 млн рублей. Все средства поступят в городской бюджет.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь бывшего санатория составляет 2,5 тыс. квадратных метров, а земельный участок занимает 1,5 гектара. Раньше здесь находился реабилитационный центр для детей с ДЦП. На очередном заседании городской думы Екатеринбурга чиновники проголосовали за продажу объекта.
Некоторые депутаты не поддержали идею, заявив о том, что стоимость продажи объекта ниже среднерыночной. Также они предложили построить на месте санатория круглогодичный лагерь, но в результате здание и земля оказались выставлены на продажу, сообщает «Комсомольская Правда Урал».
Ожидается, что сделка принесёт в бюджет Екатеринбурга 37 млн рублей в качестве стоимости продажи земельного участка и 20 млн за здание.
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