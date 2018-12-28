Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый 2019 год
Заброшенный детский санаторий в Екатеринбурге пустят с молотка за 57 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Bdf0bfda7b74b1859e2b04bcfaaa0ba8 0x0w

Заброшенный детский санаторий в Екатеринбурге пустят с молотка за 57 млн рублей

Сегодня, 08:30ОбществоФото: pxhere.com
Читайте
также
Владимир Юрченко назначен врио замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству
Помогите Мише! Более 8 млн рублей требуется ребенку на восстановление слуха
Стоит ли волноваться Куйвашеву? Оценка работы губернаторов - повод для перестановок
Читайте также
Потоп без кошмара: что обещает нам новый закон о страховании жилья
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина